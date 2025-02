Griezmann : Le sale coup d'Ousmane Dembélé !

La rédaction

Le PSG a frappé fort en s’imposant 3-0 sur la pelouse de Brest en seizième de finale aller de la Ligue des champions. Un succès marqué par un doublé d’Ousmane Dembélé, en pleine forme avec un huitième match consécutif ponctué d’un but. L’attaquant français entre ainsi dans l’histoire en chipant un record à Antoine Griezmann et Guivarc’h. Le « moustique » s’installe ainsi à la table de Neymar et Mbappé.

Le PSG affrontait Brest au Stade du Roudourou, dans le cadre de la phase aller des seizièmes de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale, qui avait déjà battu Brest 5-2 cette saison, n’a pas été plus tendre ce mardi soir. Les Bretons se sont inclinés 3-0 avec notamment l’ouverture du score de Vitinha sur penalty, suivie d’un doublé d’Ousmane Dembélé. L’attaquant français est en feu et marque pour son huitième match consécutif (toutes compétitions confondues).

Dembélé fait mieux que Griezmann

Avec ces deux nouvelles réalisations, l’ancien attaquant du FC Barcelone fait mieux que son grand ami Antoine Griezmann avec l’Atlético de Madrid ainsi que Stéphane Guivarc’h avec Auxerre. Le « moustique » devient le premier joueur français de l’histoire à inscrire 14 buts lors des deux premiers mois de compétition d’une année civile dans les cinq grands championnats. Griezmann (2018) et Guivarc’h (1998) détenaient jusqu’à présent ce record avec 13 réalisations.

À la même table que Neymar et Mbappé

L’attaquant du PSG marche sur l’eau et cette bonne série l’installe définitivement à la table des plus grands. Il rejoint Carlos Bianchi, Neymar et Kylian Mbappé et devient le quatrième joueur de l’histoire du PSG à réaliser la performance de marquer lors de huit matchs consécutifs. À noter que Neymar a réussi cette performance deux fois.

Cette nouvelle performance de haut niveau de l’ancien attaquant rennais permet donc au PSG de prendre une sérieuse option pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et d’aborder sereinement le match retour au Parc des Princes.