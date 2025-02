En plein match, le PSG fait une annonce historique !

La rédaction

Ce mardi soir, le PSG se déplace à Brest pour les seizièmes de finale aller de Ligue des champions, avec l'objectif de prendre une option pour la qualification en huitièmes. À l'occasion de ce match, Marquinhos fête sa centième apparition européenne sous les couleurs parisiennes, un nouveau palier dans la carrière du capitaine brésilien.

Le PSG affronte Brest pour la phase aller des seizièmes de finale de Ligue des champions ce mardi soir. Les Parisiens se déplacent au Stade du Roudourou pour tenter de mettre un premier pied en huitièmes de finale. Un match européen 100 % français avec une confrontation qui a déjà eu lieu et qui s’est soldée par une victoire 5 buts à 2 pour les Rouge et Bleu.

La centième pour Marqui

Alors que le match vient de commencer, le PSG a fait une annonce sur ses réseaux sociaux pour rendre hommage à Marquinhos : « Une centième soirée européenne avec le Paris Saint-Germain pour notre capitaine », peut-on lire sur le compte X du club de la capitale.

Le taulier parisien

Une pierre de plus dans l’histoire parisienne pour Marquinhos. Le défenseur brésilien était déjà rentré dans l’histoire du club le mois dernier. Avec la victoire face à Monaco pour le Trophée des champions, Marqui devenait le joueur le plus titré du club et de l’histoire du foot français.