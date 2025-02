50M€ - PSG : Riolo balance sur un gros transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Luis Enrique l’utilise principalement en tant qu’ailier cette saison, c’est pour sa polyvalence que le PSG a recruté Désiré Doué contre 50M€ en provenance de Rennes l’été dernier, comme indiqué par Daniel Riolo. Toutefois, selon Florent Gautreau, le joueur âgé de 19 ans voudra s'installer durablement à un poste à terme, qui pourrait plutôt être au milieu de terrain.

Avec 1 but et 4 passes décisives à son actif lors de ses six derniers matchs, avant celui face à Brest ce mardi soir, Désiré Doué monte en puissance. Après des débuts timides, le joueur âgé de 19 ans semble avoir trouvé ses marques au PSG, qu’il a rejoint l'été dernier en provenance de Rennes.

« La polyvalence était un truc qui était recherché chez Doué »

« La polyvalence était un truc qui était recherché chez Doué. C’est pour ça qu’il l’a recruté », a déclaré le journaliste Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. Souvent utilisé en tant qu’ailier par Luis Enrique, Désiré Doué était aligné au milieu de terrain vendredi lors de la réception de l’AS Monaco (4-1).

« Peut-être qu’après il voudra se fixer »

Et selon le journaliste Florent Gautreau, c’est plutôt à ce poste qu’il aimerait s’installer à terme : « Dans l’entourage de Doué, il a deux options : c’est un avantage dans son début de carrière cette polyvalence. Mais peut-être qu’après il voudra se fixer, ce serait peut-être au milieu de terrain. »