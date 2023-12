Galtier accusé de racisme, un joueur de l’Algerie relance le feuilleton !

Amadou Diawara

Christophe Galtier sera jugé le 15 décembre pour discrimination et harcèlement moral, et ce, pour des faits qui remontent à son passage à l'OGC Nice. Alors que l'ancien coach du PSG aurait empêché des joueurs faisant le ramadan de jouer avec son équipe, Andy Delort a tenu à lâcher ses vérités sur cette affaire.

Lors de son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier aurait eu un très mauvais comportement avec certains de ses joueurs. En effet, l'ancien coach du PSG sera jugé le 15 décembre pour discrimination et harcèlement moral. Alors que certains agissements de Christophe Galtier ont été dévoilés par la presse, Andy Delort a tenu à prendre sa défense, racontant sa version des faits sur les ondes de RMC Sport.

«Hichem Boudaoui est le seul qui ne s’était pas levé»

« Quand il y avait la guerre entre Fournier et Galtier, c’est parti de là cette affaire. Du jour au lendemain. (...) Moi sincèrement je n’ai jamais entendu Christophe Galtier (tenir des propos racistes ou discriminants, NDLR), et pourtant j’ai fait la saison complète, et j'ai vu tous les propos qui sont sortis. J’ai juste une anecdote que j’ai vécue et qui a été mise différemment (dans la presse). C’était un jour où on jouait à l’extérieur à Clermont ou à Lorient, je ne sais plus où. C’était un match vers 15h » , a déclaré Andy Delort, international algérien, avant d'en rajouter une couche.

«Cela ne s’était pas passé comme ça»