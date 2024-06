Euro 2024 : Le groupe de la France à la loupe

Benjamin Labrousse

En pleine quête d’un troisième sacre à l’Euro (après 1984 et 2000), l’équipe de France a hérité d’un groupe relevé. Au sein du Groupe D, les Bleus vont affronter les Pays-Bas, la Pologne, mais aussi l’Autriche. Nets favoris pour la première place, les partenaires de Kylian Mbappé devront néanmoins se montrer vigilants face à ces belles équipes. Présentation.

Une anomalie. Finaliste de l’Euro 2016, vainqueur de la Coupe du monde 2018, et finaliste en 2022, l’équipe de France a vécu une véritable désillusion lors de l’édition 2021 du championnat d’Europe. Kylian Mbappé l’affirmait lui-même cette semaine, cet Euro 2021 sonne comme une véritable tâche dans l’esprit des Bleus, éliminés aux tirs aux but par la Suisse (3-3 au bout du temps additionnel) en 8èmes de finale. Forcément, la bande à Didier Deschamps se veut revancharde pour cet Euro 2024, bien que son groupe soit assez relevé.



En effet, ce Groupe D sonne également comme celui des retrouvailles pour l’équipe de France. Tout d’abord avec les Pays-Bas que les Bleus ont battu à deux reprises lors des qualifications de cet Euro 2024. Puis avec la Pologne, largement dominée par la France en 8ème de finale de la Coupe du monde 2022 (3-1), et enfin avec une belle équipe d’Autriche. Français et Autrichiens s’étaient affrontés à deux reprises en 2022 à l’occasion de la Ligue des Nations, avec une victoire à domicile pour les Bleus (2-0), et un match nul en Autriche (1-1).

Le groupe des Bleus à #EURO2024 est au complet! 🗓️ Calendrier 17/06, 21 heures : 🇦🇹 - 🇫🇷 21/06, 21 heures : 🇳🇱 - 🇫🇷25/06, 18 heures : 🇫🇷 - 🇵🇱 pic.twitter.com/z0AMWFjRh0 — UEFA EURO 2024 🇫🇷 (@EURO2024FRA) March 26, 2024

Agenda des matchs du Groupe D

La première journée de ce Groupe D débutera avec un duel entre la Pologne et les Pays-Bas le 16 juin à Hambourg (15h), puis se poursuivra avec l’Autriche face à la France le 17 juin à Düsseldorf. Le 21 juin, la Pologne affrontera l’Autriche à Berlin (18h), tandis que le gros choc du groupe opposant les Bleus aux Pays-Bas aura lieu du côté de Leipzig (21h). Enfin, l’ultime journée verra les Pays-Bas s’opposer à l’Autriche le 25 juin à Berlin (18h). Dans le même temps, la France affrontera la Pologne au Signal Iduna Park de Dortmund.

Les Favoris

Faisant partie des grands favoris pour la victoire finale, la France est évidemment attendue à la première place de ce Groupe D de l’Euro 2024. Quart de finalistes du dernier mondial, les Pays-Bas ne devront pas être pris à la légère. Nul doute que le Pays-Bas - France du 21 juin prochain pourrait clairement définir le classement final de cette poule. Les Oranje sont clairement pressentis pour se qualifier directement pour les 8èmes de finale...

Les Outsiders

Si, pour la Pologne de Robert Lewandowski, le défi semble sans doute quelque peu difficile, l’Autriche a un coup à jouer. La sélection de Ralf Rangnick pourrait être l’une des belles surprises de cet Euro 2024, et lorsque l’on sait que les meilleurs troisièmes de groupe peuvent désormais se hisser en 8ème de finale (comme cela avait été le cas en 2021), difficile de ne pas voir les Autrichiens se qualifier pour le tour suivant.

Les joueurs à suivre

Ce Groupe D regorge de joueurs de grands talents. Sa signature du côté du Real Madrid étant officiellement actée, Kylian Mbappé aura à cœur de réaliser un grand Euro avant de débarquer dans la capitale espagnole. Le capitaine de l’équipe de France se sait attendu au tournant après son tournoi raté en 2021, et sera épaulé par son ami Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque des Bleus. Pour sa grande dernière compétition internationale en sélection, Olivier Giroud disposera-t-il de la confiance de Didier Deschamps à la pointe de l’attaque française ? Quid des jeunes pousses du PSG Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola ? Une chose est certaine, les Bleus ne manquent pas de talents…



Pour les Pays-Bas, difficile de ne pas citer Xavi Simons. Le prodige de 21 ans a affirmé que son avenir en club serait décidé après l’Euro. Une grande prestation en Allemagne pourrait-elle lui permettre de définitivement s’imposer au PSG ? Capitaine et véritable leader de cette formation hollandaise, Virgil Van Djik devra de nouveau se muer en roc défensif pour les siens. A 35 ans, Robert Lewandowski sera lui aussi attendu au tournant. Le meilleur joueur de l’histoire de la Pologne a enchaîné les déceptions en sélection, et semble parfois esseulé devant… Enfin, l’Autriche ne manque pas de talents. Ses milieux de terrain Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer, et Konrad Laimer pourraient poser de sérieux problèmes aux Bleus, mais pas que...