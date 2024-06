Mbappé prend une «baffe» et prépare sa revanche !

La rédaction

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Kylian Mbappé était très attendu. Si beaucoup espéraient voir le Bondynois répondre à propos de l’officialisation de son arrivée au Real Madrid, l’attaquant de 25 ans a préféré ne pas aborder le sujet. Alors que l’équipe de France disputera l’Euro et jouera son premier match dans deux semaines, l’ancien joueur de l’AS Monaco est revenu sur l’échec des Bleus en 2021. Et l’élimination des Bleus contre la Suisse cette année-là semble avoir été très dure à vivre pour le Champion du Monde 2018.

Si beaucoup sont impatients de voir Kylian Mbappé disputer ses premières minutes sous le maillot du Real Madrid, c’est bien l’Euro 2024 qui est constitue la prochaine échéance du Bondynois. Pour sa première compétition en tant que capitaine de l’équipe de France, le désormais ex-joueur du PSG est très attendu, notamment après la contre-performance tricolore lors de la dernière édition. Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi, l’avant-centre est revenu sur cet échec, qui semble lui avoir servi de carburant.

«J'ai pris une baffe à l'Euro 2021»

En 2021, les Bleus étaient opposés à la Suisse en demi-finale de l’Euro. Menant 3-1 à 15 minutes de la fin du temps réglementaire, les tricolores avaient vu leurs adversaires revenir à 3-3, avant de s’incliner aux tirs au but. Un mauvais souvenir pour Kylian Mbappé, qui semble avoir appris à faire de cet échec une force : « En 2018 je n'ai pas appris car j'ai gagné tout de suis et tu n'apprends pas en gagnant. J'ai pris une baffe à l'Euro 2021 avec une compétition ratée. Cela m'a servi pour la Coupe du Monde ensuite. Mais l’Euro 2021 est la compétition où j'ai le plus appris, c'est ma grosse tâche noire en sélection. »

