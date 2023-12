Une star du Real Madrid interpelle Zidane !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane a pris part à la génération des Galactiques du Real Madrid qui a fait rêver tant de gens et de jeunes joueurs de la génération actuelle. C’est le cas de Jude Bellingham qui est allé jusqu’à prendre le numéro 5 de Zidane en arborant ses Predator. Pour un évènement Adidas, Bellingham a rendu hommage à Zidane.

Jude Bellingham n’est plus à présenter. Après son transfert à 100M€ à la dernière intersaison, l’international anglais de 20 ans a décidé de prendre l’iconique numéro 5 de Zinedine Zidane au Real Madrid. Le champion du monde 98 est l’idole du milieu de terrain qui porte même ses crampons Predator d’ Adidas.

«Zidane est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire»

Dans le cadre d’un évènement de l’équipementier allemand, Jude Bellingham a été invité à s’exprimer sur les nouveaux crampons Predator . L’occasion pour Bellingham, dans des propos relayés par Marca , de rendre hommage au modèle qu’est Zinedine Zidane à ses yeux. « Zidane est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. J'espère préserver l'héritage de son numéro (5) et de ses chaussures ».

«La volée de Zidane est le premier et le meilleur souvenir qui me vient à l'esprit avec ces crampons»