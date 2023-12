Après Mbappé, une autre star prête à snober le Real Madrid ?

Hugo Chirossel

Si le dossier Kylian Mbappé risque d’animer son mercato, le Real Madrid a également un autre objectif l’été prochain. Les Merengue sont annoncés sur la piste d’Alphonso Davies, à qui il reste un an et demi de contrat. Mais le latéral gauche du Bayern Munich pourrait finalement prolonger avec son club, comme l’avait fait l’attaquant du PSG.

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait enfin devenir un joueur du Real Madrid l’année prochaine. Cela fait un moment que la Casa Blanca espère s’attacher les services de l’international français, qui jusqu’à maintenant n’a pas bougé de Paris.

Deschamps lâche une réponse à Mbappé pour les JO 2024 https://t.co/7KncIYHLND pic.twitter.com/lsmNMi9n2G — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

Le PSG n’avait pas cédé en 2021

Lors de l’été 2020, le Real Madrid avait tenté de faire plier le PSG, lorsque Kylian Mbappé était à un an de la fin de son contrat. Un bail qu’il avait finalement prolongé en fin de saison. L’histoire pourrait se répéter dans un autre dossier, celui d’Alphonso Davies. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international canadien est annoncé dans le viseur du Real Madrid.

«Il y a des discussions»