Une polémique éclate, Benzema s'emporte

Star du Real Madrid. Vinicius Jr met le feu en Espagne. Certains ne supportent plus les provocations incessantes de l'international brésilien et n'hésitent pas à se venger sur les terrains. Alors que la polémique enfle ces dernières semaines, Karim Benzema aurait rappelé à l'ordre son jeune coéquipier et lui aurait demandé de ne plus répondre aux provocations.

En Espagne, deux clans s'opposent : les pro-Vinicius et les anti-Vinicius. Certains joueurs, mais aussi dirigeants ne supportent plus le trash-talking et les provocations incessantes de la star du Real Madrid. Certains n'hésitent pas à se venger sur le terrain en tentant quelques interventions musclées, ce qui inquiète fortement le club merengue.

La polémique enfle en Espagne

La polémique ne cesse de prendre de l'ampleur. Depuis quelques semaines, Vinicius Jr est régulièrement sifflé dans les stades et certains chants racistes sont prononcés depuis les tribunes. Une situation délicate pour le joueur, qui aurait reçu quelques conseils de la part de Karim Benzema.

Benzema prend position