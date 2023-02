Il disjoncte sur une star du Real Madrid et fait son mea culpa

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs mois que Vinicius Jr est pris pour cible par les défenseurs adverses. L’attaquant du Real Madrid subit de nombreux coups et provoquent énormément de fautes. Cela a encore été le cas face à Valence quand Gabriel Paulista a totalement disjoncté face au Brésilien. Le défenseur central a toutefois tenu à revenir sur son geste.

En Liga, le Real Madrid reste donc sur une victoire face à Valence (2-0). Une rencontre terminée à 10 par le club Che suite à l’expulsion de Gabriel Paulista. En effet, le défenseur central a totalement disjoncté lors d’une intervention sur Vinicius Jr. Victime de nombreux coups, l’attaquant du Real Madrid a vu Gabriel Paulista lui asséner une violente balayette. Immédiatement, le carton rouge a été sorti.

« Je ne suis pas fier »

Suite à cela, le geste de Gabriel Paulista sur Vinicius Jr a fait énormément parler. Critiqué, le joueur de Valence a tenu à présenter ses excuses. Sur Instagram , il a alors publié : « J’accepte la critique et le carton rouge. Je ne suis pas fier. Je respecte Vinicius et ce n’était pas mon intention de le blesser ».

« Parfois, c’est dur de contrôler vos nerfs »