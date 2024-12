Real Madrid : Une star de Deschamps ravit la presse espagnole !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par le Real Madrid en 2022, Aurélien Tchouaméni a vu sa carrière prendre un tournant exceptionnel. A 24 ans, le Français était attendu cette saison pour prendre la suite de Toni Kroos et récupérer un peu le rôle de Luka Modric, vieillissant. Mais le milieu de terrain éprouve quelques difficultés depuis le début de la saison et Carlo Ancelotti a choisi de le replacer un peu plus souvent en défense centrale. Avec des résultats qui satisfont beaucoup la presse espagnole.

Issu du centre de formation de Bordeaux, Aurélien Tchouaméni a vu la presse espagnole lui fournir de nombreuses critiques ces derniers mois en raison de ses difficultés au milieu de terrain avec le Real Madrid. Carlo Ancelotti a tenu à changer ses plans après la défaite face à l’AC Milan début novembre, match durant lequel Tchouaméni a été assez décevant. Désormais titulaire en défense centrale, le Français présente de belles statistiques.

Tchouaméni efficace en défense

Cette saison, le Real Madrid a le malheur de devoir compter de nombreux blessés dans ses rangs. L’effectif est particulièrement affaibli en défense et Carlo Ancelotti a dû trouver de nouvelles options pour continuer à trouver de l’efficacité. L'entraîneur italien a réussi à retrouver des résultats dernièrement en alignant Aurélien Tchouaméni en défense centrale. D’ailleurs, Marca relève des statistiques incroyables concernant le natif de Rouen.

Aucune défaite pour Tchouaméni en défense

En disputant les cinq derniers matches du Real Madrid en défense centrale, Aurélien Tchouaméni a fait grimper ses statistiques à ce poste depuis que Carlo Ancelotti l’essaie à ce rôle. Marca précise que sur les 15 matches joués par le Français à ce poste, le Real Madrid n’a jamais perdu (11 victoires, 4 nuls). Une belle option pour l’entraîneur italien qui a trouvé de quoi faire pour pallier l’absence de certains défenseurs. D’ailleurs ce dernier n’a pas oublié de remercier comme il se doit son joueur.