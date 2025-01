Real Madrid : Mbappé va tous les choquer !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé semble s'être bien acclimaté à sa nouvelle vie et son nouveau club en Espagne. Malgré des débuts poussifs au Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France se démarque désormais comme Carlo Ancelotti le relevait dimanche dernier après la claque infligée par le FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne (5-2). Et ce ne serait qu'un prélude...

Dimanche dernier, dans le cadre de la finale de la Supercoupe d'Espagne, Kylian Mbappé a été l'un des rares joueurs du Real Madrid à se mettre en valeur. Buteur lors de la lourde défaite du club merengue contre son ennemi historique du FC Barcelone (5-2), Mbappé était la seule note positive de la rencontre aux yeux de Carlo Ancelotti.

Nuno Mendes prêt à quitter le PSG ? Une décision qui pourrait bouleverser l'équipe ! 🚨 https://t.co/lJsuriGRyz — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

«Chaque jour qui passe il cherche à prendre de plus en plus de responsabilités»

En conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti tenait en effet le discours suivant. « Je ne retiens rien à part le match de Mbappé ». Ces dernières heures, au cours d'un nouveau point presse pour la réception de Las Palmas au Santiago Bernabeu en Liga ce dimanche, l'entraîneur du Real Madrid a été interrogé sur un rôle de leader émergent de Kylian Mbappé. « Mbappé de plus en plus leader ? Je ne sais pas, mais je crois que chaque jour qui passe il cherche à prendre de plus en plus de responsabilités dans le jeu ».

«Sa période d'adaptation est terminée et son niveau augmente à chaque match»

Restant sur deux buts lors des deux derniers matchs disputés par le Real Madrid, Kylian Mbappé compte bien continuer d'épater la galerie d'après Carlo Ancelotti. « Nous voyons bien son attitude aussi en dehors des terrains, il est parvenu à rester très impliqué, très disponible, et humble. Comme je l'ai dit il y a un mois, sa période d'adaptation est terminée et son niveau augmente à chaque match ».