Real Madrid : Mbappé dénonce un malaise, la surprise est totale !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé reprend enfin des couleurs au Real Madrid. Depuis la trêve hivernale, l’international français s’affiche comme l’un des meilleurs éléments de Carlo Ancelotti. L’attaquant de 26 ans semble avoir retrouvé son véritable niveau et agit même en tant que leader désormais. Le champion du monde 2018 s’est d’ailleurs permis de dénoncer un malaise dans le vestiaire merengue.

Après une première partie de saison plutôt mitigée, Kylian Mbappé a repris du poil de la bête au Real Madrid. Depuis la trêve hivernale, le champion du monde 2018 s’affiche comme l’un des meilleurs éléments de Carlo Ancelotti. Le coach madrilène l’a d’ailleurs fait savoir après le naufrage contre le FC Barcelone le 12 janvier dernier (2-5). L’ancien du PSG semble avoir enfin retrouvé son véritable niveau.

🔥 Une arrivée qui bouscule tout ! Mbappé au Real Madrid : un coup de théâtre étonnant et gratuit. Que nous réserve le mercato hivernal ?

➡️ https://t.co/U7DKyXC1Ar pic.twitter.com/9YBHqCBEv7 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 16, 2025

Mbappé se sent mieux au Real Madrid...

En effet, Kylian Mbappé se sentirait beaucoup plus à son aise au Real Madrid. Le natif de Bondy agirait même en cadre du vestiaire désormais. De ce fait, l’attaquant de 26 ans s’est permis de prendre position pour Carlo Ancelotti et Aurélien Tchouaméni face au public madrilène. Les deux hommes ont été hués par les supporters du Real Madrid lors de l’annonce des compositions contre le Celta Vigo jeudi dernier.

... et prend position pour Ancelotti et Tchouaméni

La réponse de Kylian Mbappé ne s’est pas faite attendre. Après son but peu après la demi-heure de jeu, l’ancienne star du PSG est venue célébrer devant les fans du Real Madrid. Et à travers sa célébration, le natif de Bondy a dénoncé un malaise dans le vestiaire vis-à-vis des supporters comme le rapporte AS. Kylian Mbappé leur a demandé de ne plus huer Carlo Ancelotti et Aurélien Tchouaméni, mais plutôt de les encourager pour aider le Real Madrid à redresser la barre. Une telle prise de position était assez inattendue, puisque Kylian Mbappé a pris le risque de se mettre les supporters à dos pour défendre son coéquipier et son entraîneur. Reste maintenant à voir s’il sera entendu.