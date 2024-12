Real Madrid : Mbappé répond cash aux critiques et à la presse française !

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé a enfin pris la parole. Sous le feu des critiques ces derniers temps, l'attaquant du Real Madrid a accordé un entretien exceptionnel à Clique dimanche soir. Il est revenu en long et en large sur différents sujets, et notamment sur les critiques de la presse hexagonale qu'il assure ne pas consulter.

Absent des derniers rassemblements de l'équipe de France et couvé par le Real Madrid, Kylian Mbappé n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Et pourtant, la prise de parole de l'attaquant tricolore était très attendue tant les questions à son sujet sont nombreuses. Dimanche, il a enfin brisé le silence.

Après des doutes, Mbappé prouve qu'il a les épaules ! Un but décisif qui fait déjà parler. ⚽

➡️ https://t.co/60TptUGN1e pic.twitter.com/2wjZiIVJnp — le10sport (@le10sport) December 8, 2024

Invité de Mouloud Achour, l'attaquant du Real Madrid est notamment revenu sur les nombreuses critiques dont il fait l'objet et qui proviennent bien souvent de la presse française. Mbappé n'y prête pas attention et il en est informé uniquement par son entourage selon ses dires.

«Je n’ai pas les chaînes, je regarde pas»

« Je pense que c’est plus un effet boomerang. Quand ça tape sur tes proches et que eux te le rapportent. Parce que moi je n’ai pas de contact avec la télé française. Ici, je n’ai pas les chaînes, je regarde pas. C’est plus mes proches qui savent, qui te l’envoient. C’est quelque chose qui peut te toucher. J’étais vraiment dans un état d’esprit où je voulais découvrir quelque chose ici et je pense que j’ai mis beaucoup de mon énergie et de ma concentration sur ça », a déclaré Kylian Mbappé pour Clique.