Transfert de Salah : Le PSG signe le coup parfait ?

Thomas Bourseau

Du côté du Paris Saint-Germain, il n’y aurait nul besoin de se plier en quatre dans l’optique de convaincre Mohamed Salah de signer en tant qu’agent libre. C’est en effet le constat que l’on peut être en mesure de faire suite aux propos de Luciano Spalletti à l’égard de Khvicha Kvaratskhelia, recrue hivernale du club parisien.

Signera, ne signera pas… Le feuilleton Mohamed Salah bat son plein dans la presse depuis que ce dernier n’a pas manqué d’affirmer à diverses reprises qu’il était en train de vivre son ultime saison du côté de Liverpool. Contractuellement lié au club de la Mersey jusqu’en juin prochain, l’attaquant égyptien de 32 ans semble être une piste estivale du PSG qui coûterait donc 0€ d’indemnité de transfert.

Le PSG tient déjà son Salah en Kvaratskhelia ?

Cependant, le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia pendant le mercato d’hiver pourrait bien faire amplement l’affaire si l’on se fie au constat de Luciano Spalletti. « Il a cette sensibilité lorsqu'il dribble, dans sa façon de caresser le ballon et de tromper les adversaires, ce qui le rend si difficile à défendre. Peut-être... Mo Salah est l'un des joueurs qui avait cette qualité dans les espaces restreints et la précision de sa finition, la capacité de rester calme et de ne pas ressentir la pression ».

«Un grand avenir devant lui»

Par le biais de propos rapportés par The Athletic, l’ancien coach de Kvaratskhelia n’a énoncé que des paroles élogieuses à son égard. « Kvaratskhelia est un garçon tranquille et un joueur exceptionnel qui a certainement un grand avenir devant lui ». Un joli coup à 70M€ donc pour le Paris Saint-Germain.