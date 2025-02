Real Madrid : Mbappé attaqué, c'est le choc

Arnaud De Kanel

Ce week-end, le Real Madrid affrontait Osasuna. Buteur, Kylian Mbappé a échappé au pire puisqu'il a été la cible de nombreuses interventions musclées des défenseurs adverses. Et pourtant, l'arbitre n'a pas bronché et s'est montré très clément avec les bourreaux du Français. De quoi surprendre Pierre Ménès.

Le retour en grande forme de Kylian Mbappé est une bénédiction pour le Real Madrid. Mais selon les dirigeants madrilènes, si l’attaquant brille de nouveau, ce n’est certainement pas grâce à un arbitrage impartial. En cause ? Plusieurs décisions controversées lors du récent affrontement face à Osasuna.

Mbappé encore attaqué par les défenseurs

Ce n'est pas la première fois que Kylian Mbappé est la cible d'attaques répétées des défenseurs. En France, des interventions rugueuses de Lilian Brassier et de Loïc Perrin avaient marqué les esprits. Pierre Ménès s'en rappelle et s'inquiète pour la suite.

«C’est problématique»

« J’ai été choqué du traitement contre Mbappé face à Osasuna. Parce que j’ai souvenir du tacle de Brassier la saison dernière et de Perrin. Mais globalement, j’ai l’impression qu’il est la cible des défenseurs adverses au Real Madrid. Et ça a été en toute impunité. Et c’est problématique car l’arbitre doit protéger l’intégrité physique des joueurs », a déclaré Pierre Ménès sur YouTube. Le message est passé.