Real Madrid : Guardiola craint la menace Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé s’en est allé rejoindre le Real Madrid où il évoluera les cinq prochaines saisons. De quoi instiller une certaine crainte chez les concurrents dont le Manchester City de Pep Guardiola, battu en quarts de finale contre le Real Madrid pendant la dernière campagne. L’entraîneur des Skyblues s’est lâché en conférence de presse.

Kylian Mbappé (25 ans) va débarquer au Real Madrid une fois que l’Euro en Allemagne sera terminé (14 juin-14 juillet). Le capitaine de l’équipe de France a signé son contrat pour les cinq prochaines saisons à la Casa Blanca. Le champion d’Europe en titre qu’est le Real Madrid, fait déjà peur à Pep Guardiola pour les prochaines campagnes de Ligue des champions.

«Il ne fait aucun doute que c’est le rival à battre en Ligue des champions»

En conférence de presse pour le trophée des légendes, Pep Guardiola a évoqué l’insertion de Kylian Mbappé dans l’effectif peuplé de jeunes stars du Real Madrid pour les futures échéances européennes. « Avec ou sans Mbappé, le Real Madrid est toujours fort. Il ne fait aucun doute que c’est le rival à battre en Ligue des champions, comme en témoigne ses parcours de ces dernières années. En atteignant tant de finales et en les remportant, il est évident qu’il est le favori numéro un. Tout le monde le sait avant de commencer. Mais pour nous tous qui sommes derrière eux, c’est une motivation pour essayer d’aller le plus loin possible. Et si vous les affrontez, essayez de les éliminer bien sûr. Mais il ne fait aucun doute que c’est une équipe très forte ».

«C’est un joueur qui a beaucoup de qualités en lui»