Real Madrid : Deschamps vole au secours de Mbappé !

Trois matchs sont passés pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Et son unique but lors de sa première paraît déjà loin aux yeux de l’opinion publique en Espagne tant les performances de la recrue star du mercato merengue ont été poussives depuis la Supercoupe d’Europe le 14 août. Toutefois, Didier Deschamps a publiquement pris la défense de son capitaine. Le sélectionneur de l’équipe de France souligne une période d’adaptation inévitable à avoir dans un club comme le Real Madrid.

Le 14 août dernier, à Varsovie, Kylian Mbappé vivait une première de rêve en arborant la tunique merengue de son club de rêve qu’est le Real Madrid. Pour la Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta, la recrue phare du champion d’Espagne et d’Europe en titre marquait le deuxième but de la rencontre et prenait donc part aux festivités de son premier titre en tant que joueur du Real Madrid. Le premier d’une longue série comme il l’affirmait sur son compte Instagram dans la foulée.

«Il y a des automatismes à trouver, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts»

Mais depuis, Kylian Mbappé est apparu par moments soit emprunté physiquement, soit quelque peu perdu dans l’animation offensive du Real Madrid. Positionné en tant qu’attaquant axial par Carlo Ancelotti, Mbappé est d’ailleurs resté muet tant en but qu’en passe décisive sur la pelouse de Majorque (1-1) et au Santiago Bernabeu contre le Real Valladolid (3-0). Le numéro 9 du Real Madrid a donc était critiqué par la presse, mais il n’y a rien d’alarmant aux yeux de Didier Deschamps qui a naturellement convoqué son capitaine pour les deux rencontres de Ligue des nations de l’équipe de France les 6 et 9 septembre contre l’Italie et la Belgique.

« Écoutez, il n’a fait que trois matchs. C’est un nouveau club, il a marqué. Il est avec des joueurs différents, une organisation peut-être différente. Donc ça ne se fait pas comme ça même s’il a des grands joueurs autour de lui, il y a des automatismes à trouver, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts ».

«Il a tout pour que ça se passe bien et même très bien»

Le sélectionneur de l’équipe de France a poursuivi son argumentation en conférence de presse ce jeudi en avouant qu’il avait pour sa part senti Kylian Mbappé plutôt en forme et qu’il finira par mettre tout le monde d’accord au Real Madrid comme il l’a déjà fait par le passé. « Lui, il se sent bien, je l’ai vu plutôt en jambes avec du jus. Évidemment que Kylian a toujours marqué des buts et en marquera encore, beaucoup. Là-bas, il y a une exigence qui est encore plus élevée. Il sait pourquoi, c’est son choix, et il a tout pour que ça se passe bien et même très bien ».