Mbappé : La nouvelle star du Real Madrid pose problème à Deschamps !

Thomas Bourseau

La rentrée des classes approche pour l’équipe de France. Didier Deschamps va convoquer ce jeudi les joueurs retenus pour les deux rencontres de Ligue des nations de septembre avec un premier gros test depuis la retraite internationale d’Olivier Giroud pour le sélectionneur : où faire jouer la nouvelle star du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a pris la direction du Real Madrid pendant cette intersaison. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a quitté le club de la capitale afin de rejoindre l’équipe de ses rêves comme il l’a lui-même annoncé sur ses réseaux sociaux le 3 juin dernier au moment de l’officialisation de sa venue à la Casa Blanca. Toutefois, au Real Madrid, Mbappé est aligné à la pointe de l’attaque par Carlo Ancelotti qui n’est pas son poste préférentiel.

Didier Deschamps embêté pour le poste de numéro 9 chez les Bleus

Et selon RMC Sport, la question du positionnement de Kylian Mbappé en équipe de France deviendrait un sérieux casse-tête pour Didier Deschamps. Et pour cause, le champion du monde tricolore flambe sur les côtés, mais peine à s’exprimer dans l’axe. Et le sélectionneur des Bleus le saurait pertinemment, d’autant plus qu’aucun attaquant de pointe ne s’est dernièrement démarqué en équipe de France qui ne peut plus compter sur le meilleur buteur de son histoire Olivier Giroud qui a pris sa retraite internationale après l’Euro.

Deschamps dans le flou pour Mbappé, pas de Mateta en vue

RMC Sport affirme donc que Didier Deschamps se creuserait la tête à l’approche de cette trêve internationale de septembre avec les matchs de Ligue des nations contre l’Italie et la Belgique les 6 et 9 septembre. Le média confie qu’une convocation de Jean-Philippe Mateta, en forme aux Jeux Olympiques de Paris 2024, serait encore un peu trop prématurée. Reste à savoir quelle sera la décision finale de Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus pourrait jouer à la fois avant-centre en club et en sélection...