Mbappé - Real Madrid : Carlo Ancelotti a déjà un plan !

L’officialisation de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a marqué cette semaine. Alors que le Bondynois jouera l’Euro avec les Bleus dans dix jours avant de rejoindre sa nouvelle écurie pour la première fois, certains s’interrogent sur le rôle qui sera le sien au sein de l’animation offensive de Carlo Ancelotti. Et quelques éléments de réponses auraient été donnés.

L’euphorie de l’annonce retombant peu à peu, de plus en plus d’observateurs se penchent désormais sur une question centrale : dans quelle position évoluera Kylian Mbappé avec le Real Madrid ? L’équipe de Carlo Ancelotti est déjà parfaitement huilée et possède plusieurs joueurs offensifs de gros calibres. Certains se demandent donc comme le technicien italien va parvenir à résoudre ce casse-tête.

Une alternance entre Vinicius et Mbappé ?

À en croire les informations de Marca , le plan de Carlo Ancelotti consisterait à faire alterner Vinicius et Kylian Mbappé de positon. Lorsque l’un serait sur le côté gauche, l’autre occuperait taxe, tel un avant-centre. Le média espagnol explique également que celui qui occupe le banc de touche du Real Madrid a une exigence : mettre Vinicius dans de bonnes conditions. Ce serait selon lui le facteur essentiel pour que son équipe tourne bien.

