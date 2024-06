Mbappé : Face à Macron, le Real Madrid lâche sa réponse

Thibault Morlain

Récemment, Florentino Pérez s'était rendu à l'Elysée pour un déjeuner avec Emmanuel Macron notamment. Forcément, il a dû être question de Kylian Mbappé et de sa participation aux Jeux Olympiques alors que le président de la République a poussé pour la présence de la star française. Que s'est-il alors dit lors de cette entrevue ? Présent, Philippe Diallo, président de la FFF, a rapporté le discours du patron du Real Madrid.

En début de semaine, Thierry Henry a communiqué une pré-liste des joueurs sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Dans celle-ci, on ne retrouve pas le nom de Kylian Mbappé. Malgré le rêve de participer aux JO de ce dernier, le Real Madrid n'a donc pas donné son autorisation. Pourtant, Florentino Pérez avait semble-t-il tenu un autre discours lors de son passage à l'Elysée.



« Florentino Pérez a fait une réponse diplomatique »

Présent à l'Elysée il y a quelques jours avec Emmanuel Macron et Florentino Pérez, Philippe Diallo a dévoilé ce qu'avait répondu le président du Real Madrid concernant la présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Le président de la FFF a alors fait savoir pour L'Equipe : « Florentino Pérez était à l'Élysée dans le cadre d'un événement de la FIFA et a fait une réponse diplomatique en laissant entendre que les choses étaient ouvertes, on s'en est tenus à cette réponse ».

« Il y a une troisième place qui reste ouverte pour la liste définitive »