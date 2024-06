Real Madrid : Un premier problème annoncé avec Mbappé

Benjamin Labrousse

Depuis lundi soir, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. L’ex-attaquant du PSG a vu son choix de carrière être très commenté, comme cela a pu être le cas pour son ancien coéquipier à Monaco Falcao. Ce dernier estime que s’il se rapproche du Ballon d’Or en allant en Espagne, le Bondynois ne devra pas déséquilibrer un effectif bien huilé.

Après avoir annoncé son départ du PSG le 10 mai dernier, Kylian Mbappé a enfin pu être officialisé en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Ce lundi soir, le club madrilène publiait un communiqué annonçant la signature de l’attaquant français sur les cinq prochaines années. A 25 ans, le Bondynois se trouve désormais face à un tournant de sa carrière, et va devoir rapidement prouver sur le terrain en Espagne, lui qui est attendu au tournant.

Transfert de Mbappé : Jackpot à 500M€ pour le Real Madrid https://t.co/HIfv508lU1 pic.twitter.com/1nBrk9Qi1u — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

« En étant là-bas, il sera plus proche de la victoire »

Présent à un événement organisé par Nike à Bogota, Radamel Falcao s’est lui aussi exprimé sur le départ du PSG de son ancien coéquipier à l’AS Monaco. Le génial avant-centre colombien estime en premier lieu qu’en rejoignant le Real Madrid, Kylian Mbappé se rapproche du Ballon d’Or : « Mbappé est plus proche du ballon d'or. Il est certain qu'en étant là-bas, il sera plus proche de la victoire » , a lâché le buteur désormais âgé de 38 ans.

« Le problème se situe au niveau de l'entraîneur »