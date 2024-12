Mbappé : Le Real Madrid lui a tapé sur les doigts !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé n’y arrive toujours pas au Real Madrid. L’attaquant de 25 ans n’évolue toujours pas à son véritable niveau, et le club madrilène commencerait à s’impatienter. Les Merengue voudraient qu’il redresse la barre rapidement. Et dans cette optique, la Casa Blanca a pointé du doigt ses principaux défauts à corriger.

En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé s’attendait à vivre un conte de fée. L’international français avait toujours rêvé de porter la tunique blanche madrilène. Mais maintenant qu’il évolue chez les Merengue, rien ne se passe comme prévu pour l’attaquant de 25 ans. L’ancien du PSG vit un véritable calvaire et il ne parvient pas à sortir la tête de l’eau.

Le Real Madrid s'impatiente pour Mbappé

Le Real Madrid commencerait donc à s’impatienter. Comme le rapporte Relevo, la Casa Blanca lui aurait ainsi souligné ses principaux défauts à corriger. Le pensionnaire de la Liga lui aurait reproché un manque de leadership, d’influence sur le jeu et de l’équipe et une incapacité à sauver les siens dans les moments cruciaux. Le Real Madrid voudrait que Kylian Mbappé se reprenne et qu’il montre plus de personnalité à l’avenir.

Le vestiaire du Real Madrid croit encore en lui

Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé arrivera à revenir à son meilleur niveau avant qu’il ne soit trop tard. Le champion du monde 2018 ne manque en tout cas pas de soutien dans le vestiaire du Real Madrid. Les joueurs de Carlo Ancelotti continuent de le pousser pour qu’il sorte de son calvaire. À suivre...