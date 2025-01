Mbappé : Le Real Madrid annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De nouveau buteur ce jeudi avec le Real Madrid, Kylian Mbappé enchaîne les bonnes performances au sein du club madrilène. Avant d’affronter Las Palmas ce dimanche, Carlo Ancelotti s’est dit très satisfait de la montée en puissance de son attaquant, et espère que ce dernier va continuer sur sa lancée.

Arrivé l’été dernier, Kylian Mbappé monte en puissance du côté du Real Madrid. Après un superbe but inscrit face à Barcelone en finale de la SuperCoupe dimanche dernier (défaite 2-5 du Real Madrid), l’attaquant de 26 ans a enchaîné avec une nouvelle réalisation.

Mbappé sur une belle dynamique

Ce jeudi, le Real Madrid s’est imposé face au Celta de Vigo en Coupe du Roi, et Mbappé en a profité pour inscrire son 16ème but depuis son arrivée en Espagne. Sur une belle lancée, le numéro 9 pourrait poursuivre dès dimanche avec la réception de Las Palmas (16h15). Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti s’est d’ailleurs dit très satisfait du rendement actuel du capitaine de l’équipe de France.

« Son niveau augmente à chaque match »

« Mbappé de plus en plus leader ? Je ne sais pas, mais je crois que chaque jour qui passe il cherche à prendre de plus en plus de responsabilités dans le jeu. Nous voyons bien son attitude aussi en dehors des terrains, il est parvenu à rester très impliqué, très disponible, et humble. Comme je l'ai dit il y a un mois, sa période d'adaptation est terminée et son niveau augmente à chaque match », a confié le tacticien italien.