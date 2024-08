Mbappé : Le Real Madrid a un problème à la Zidane

Pierrick Levallet

Après sept saisons passées à évoluer sous les couleurs du PSG, Kylian Mbappé découvre un tout nouveau championnat. L’international français a signé libre au Real Madrid cet été, mais ses débuts n’ont pas été aussi flamboyants qu’escompté. Son transfert est ainsi déjà remis en question en Espagne. Mais les Merengue, qui ont déjà été confrontés à un problème similaire par le passé, ne paniquent pas.

Cet été a marqué la fin de l’aventure de Kylian Mbappé au PSG. Après sept ans de bons et loyaux services, le capitaine de l’équipe de France a estimé qu’il était temps pour lui de passer à autre chose. Mbappé a alors profité de la fin de son contrat chez les Rouge-et-Bleu pour s’engager librement au Real Madrid, où il a été présenté en grande pompe.

Mbappé en pleine galère au Real Madrid

Toutefois, ses débuts sont assez mitigés. Kylian Mbappé peine à trouver ses marques au Real Madrid. Un temps d’adaptation est nécessaire pour la star de 25 ans, qui n’évolue toujours pas à son véritable niveau. Cela commence à inquiéter en Espagne, à tel point que son transfert commence déjà à être remis en question. Mais cela ne ferait pas du tout paniquer les Merengue, au contraire.

Zidane a aussi été critiqué à son arrivée

Comme le rapporte MARCA, le Real Madrid estime ne rien pouvoir faire face aux bruits extérieurs. La Casa Blanca maintient toutefois sa confiance en Kylian Mbappé et compte sur lui pour les moments clés de la saison. Par ailleurs, le Real Madrid a déjà été confronté à un problème similaire, que ce soit avec Eden Hazard ou encore Zinédine Zidane lorsqu’il a débarqué en 2001. Le club madrilène ne compte donc mettre aucune pression à Kylian Mbappé, et veut lui laisser le temps de s’installer avant de s’alarmer. Reste maintenant à voir si le champion du monde 2018 saura se relancer et retrouver son véritable niveau en cours de saison.