Le Real Madrid a peur d'un crack du FC Barcelone ?

Le Real Madrid a déjà coché la case le 26 octobre prochain, avec la réception du FC Barcelone en championnat. L'affiche la plus suivie dans le monde du football verra s'opposer deux talents : Kylian Mbappé et Lamine Yamal. D'ailleurs, Antonio Rudiger semble craindre son futur adversaire de 17 ans.

Il n'a que 17 ans mais est déjà une grande star du football. Lamine Yamal a été étincelant avec l'Espagne durant l'Euro et a même remporté la compétition. L'attaquant des Blaugranas est considéré comme la future pépite du football mondial et même chez le rival, on s'inquiète de son niveau.

«J'espère que Yamal restera en bonne santé»

Pour le média The Inside Scoop relayé par Marca, Antonio Rudiger évoque la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal : « À Barcelone, ils ont un joueur, Lamine Yamal, qui a toute une carrière devant lui. J'espère qu'il restera en bonne santé car nous ne souhaitons jamais de mal à personne. J'espère qu'il restera en bonne santé. »

Il est terrifiant... assez terrifiant»

Pour le défenseur central du Real Madrid pas de doute, Yamal « a un grand avenir à la tête de Barcelone. Le joueur qu'il est déjà pour eux à 17 ans est assez terrifiant... assez terrifiant. » Rendez-vous le 26 octobre prochain pour ce choc qui promet déjà.