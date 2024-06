Le Real Madrid a échappé à la catastrophe ?

Thomas Bourseau

Au Real Madrid, Vinicius Jr porte une grosse partie des espoirs merengue pour cette finale de Ligue des champions ce samedi soir contre le Borussia Dortmund sur ses épaules. Toutefois, la presse espagnole révèle que le Brésilien est malade depuis deux jours et a failli manquer la finale !

Vinicius Jr est un élément indéboulonnable du Real Madrid. Le numéro 7 merengue réalise une saison XXL avec 20 buts marqués et 9 passes décisives délivrées à ses partenaires du Real Madrid. En attendant Kylian Mbappé cet été, le club a une finale de Ligue des champions à disputer ce samedi soir à Wembley face au Borussia Dortmund.

Ancelotti sur Vinicius Jr : « Un joueur incroyablement talentueux»

Et pour souligner à quel point Vinicius Jr est un homme de confiance de Carlo Ancelotti, le technicien italien tenait le discours suivant en conférence de presse en mai dernier au sujet de la star du Real Madrid. « Avant de devenir entraîneur de Madrid, j'ai vu Vinicius à la télévision et je me suis dit que c'était un joueur incroyablement talentueux. Quand je suis arrivé ici, c'était clair, et il s'est amélioré sur de nombreux points pour mettre en valeur son talent ».

Mercato : Il n'y aura pas de coup de tonnerre au Real Madrid ! https://t.co/Jxa7GrhYFi pic.twitter.com/PxO6V6avE3 — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

Vinicius Jr malade depuis deux jours ?