La «sensation» du Real Madrid frustrée par Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a très certainement bouclé le plus joli coup du dernier mercato avec la signature de Kylian Mbappé. Mais en débarquant chez les Merengue, l’ancien du PSG a fait quelques victimes. Jude Bellingham a notamment fait les frais de l’arrivée de la star de 25 ans. L’international anglais serait même frustré par cette dernière.

Le mercato estival 2024 a marqué la fin de l’ère Kylian Mbappé au PSG. Le natif de Bondy a signé libre au Real Madrid après sept ans passés chez les Rouge-et-Bleu. Mais son arrivée a fait quelques victimes chez les Merengue. Rodrygo s’est vu un rôle moins important lui être attribué. Mais l’international brésilien n’est pas le seul à avoir fait les frais de la signature de Kylian Mbappé.

Bellingham brille beaucoup moins au Real Madrid

En effet, Jude Bellingham a également été pénalisé par le transfert libre de la star de 25 ans. L’international anglais a reculé sur le terrain pour faire de la place à Kylian Mbappé, et évolue désormais plus comme un milieu de terrain. Cela a un impact clair sur son rendement offensif au Real Madrid. Il n’a toujours pas ouvert son compteur but cette saison, alors qu’il en était déjà à une dizaine l’année dernière à la même période.

Mbappé indirectement à l'origine de sa frustration ?

Jude Bellingham vivrait ainsi plutôt mal sa nouvelle situation au Real Madrid. « Sensation » de la Casa Blanca la saison passée, le joueur de 21 ans serait même de plus en plus frustré indirectement à cause de Kylian Mbappé comme le rapporte MARCA. Carlo Ancelotti va donc devoir trouver une solution pour y remédier, et vite. Une certaine colère semble en tout cas monter chez Jude Bellingham, comme il l'a prouvé en s'en prenant à Vinicius Jr contre le Celta Vigo ce samedi. Et il pourrait bien finir par craquer dans le vestiaire si sa situation ne s’arrange pas. À suivre...