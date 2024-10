Enquête pour viol : Elle accuse Mbappé et risque gros

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le parquet de Suède, une plainte pour viol et agression sexuelle dans un hôtel de Stockholm a été déposée par une jeune femme. La justice n'a pas annoncé le nom de l'accusé, mais la presse étrangère pense savoir qu'il s'agit de Kylian Mbappé. En accusant une star mondiale, elle prend un énorme risque comme le regrette un journaliste suédois.

Apparu samedi soir, sous la tunique du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a rien laissé transparaître dans son jardin. Pourtant, le joueur a de quoi gamberger. La presse suédoise annonce que la star tricolore fait l’objet d’une plainte pour viol et agression sexuelle dans un hôtel chic de Stockholm. Pour l’heure, peu d’informations ont été dévoilées sur l’identité de la plaignante. Questionnée par la presse française, son avocate a refusé de commenter cette affaire. « Cette affaire est entre les mains de la police. L’enquête suit son cours. C’est strictement confidentiel. C’est tout ce que je peux vous dire » a déclaré Petra Eklund.

Mbappé : En plein scandale, le Real Madrid lâche une annonce https://t.co/RMjsXanNVu pic.twitter.com/wyQCVeNknq — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

Une enquête est ouverte

Le parquet a annoncé ouvrir une enquête après cette plainte. Mbappé, accompagné de son entourage, était présent à Stockholm entre le 9 et 11 octobre et aurait eu une relation sexuelle avec une jeune femme. Dans l'esprit du joueur, celle-ci était consentie selon les informations du Parisien. L’enquête permettra d’établir la vérité dans ce dossier. Mais selon David Lagercrantz, cette jeune femme a beaucoup de courage de s’en prendre à une star mondiale. Car le tumulte est important autour de cette affaire.

« Je sens la pression sur elle »

« Je ne peux m'empêcher de penser à la jeune femme du Bank Hotel. Je ne sais rien d'elle et je ne veux rien savoir non plus. Qu'elle reste anonyme mon Dieu. Mais je sens la pression sur elle, que l'enquête soit close ou non, le poids de tout un monde sur ses épaules, et sa solitude. Elle risque énormément, même si elle devait gagner, et on ne peut qu’espérer que le processus sera mené proprement et avec dignité, et que la société s’adaptera mieux que je ne le crains au culte insensé des célébrités de notre époque » a déclaré le journaliste d’Expressen dans sa chronique.