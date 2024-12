Effondré au Qatar, Mbappé prépare sa revanche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, le Real Madrid affronte le club mexicain de Pachuca en finale de la Coupe du monde des Clubs. Une rencontre qui aura lieu au Qatar, et plus précisément au stade de Lusail à Doha. Cet écrin est bien connu de Kylian Mbappé puisqu'il avait été le théâtre de la légendaire finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l'Argentine.

La finale de la Coupe du monde face à l’Argentine en 2022 restera comme l’un des moments forts de la carrière de Kylian Mbappé, mais aussi comme l’un des pires sur un terrain de football. Malgré un triplé de sa star, les Bleus s’étaient incliné lors de la séance des tirs au but. Sonné après la victoire de Lionel Messi et de sa bande, Mbappé était longtemps resté prostré sur le banc, observant les sentiments de joie et de peine qui se mêlaient sur la pelouse du Lusail Stadium. « J'avais la rage de fou mais tu respectes parce que c'est Messi » avait confié le joueur du Real Madrid au cours de son entretien sur Canal + avec Mouloud Achour. Illustration que, deux ans après, la cicatrice n’est pas totalement refermée.

Mbappé de retour au Qatar

Mais ce mercredi, Mbappé a l’occasion de conjurer le mauvais sort et de faire de ce stade un synonyme de victoire. Remis sur pied après une petite lésion à l’ischio-jambier, contractée face à l’Atalanta Bergame en Ligue des champions le 10 février dernier, le joueur tricolore fait partie du groupe convoqué par Carlo Ancelotti et pourrait bien effectuer son retour avant des vacances bien méritées.

Un nouveau trophée pour le Français

A en croire la presse espagnole, Mbappé pourrait même débuter la rencontre face à Pachuca, une équipe mexicaine qui vient de faire tomber le Botafogo de John Textor et Al-Ahly. En cas de victoire, l’international tricolore pourrait remporter un nouveau trophée avec le Real Madrid après la Supercoupe de l’UEFA obtenue cet été.