Real Madrid : Un cadeau de Noël spécial signé Mbappé !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid est l’un, si ce n’est le plus grand club du monde. Avec un Santiago Bernabeu flambant neuf, le club est capable d’accueillir les plus grandes affiches du football européen ainsi que des concerts d’artistes musicaux d’envergure. Nouvelle antre de Kylian Mbappé, le Bernabeu va recevoir des invités spéciaux comme Mbappé l’a promis. Explications.

Kylian Mbappé est sorti sur blessure mardi dernier lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l’Atalanta en Ligue des champions (3-2). Touché à la cuisse gauche, Mbappé serait déjà sur le chemin du retour et pourrait même être de la partie pour la Coupe intercontinentale à Doha ce 18 décembre. En parallèle, Mbappé a fait une promesse dans le cadre de l’association beUNITED.

Noël approche, Kylian Mbappé met le costume du Père Noël pour faire rêver des personnes handicapées

En effet, depuis plusieurs années, le journaliste Florian Genton participe à cette initiative beUNITED, une association directement liée à beIN SPORTS pour aider les personnes en situation de handicap. Cette rencontre diffusée ces dernières heures par la chaîne permet de voir Kylian Mbappé aux côtés de Florian Genton et des personnes handicapées. L’attaquant du Real Madrid leur a d’ailleurs promis un joli cadeau à l’approche de Noël.

«On ira tous au Bernabeu, je vous invite»

« Vous êtes déjà allés au Bernabeu le stade du Real Madrid ? Non, jamais ? Vous aimeriez venir une fois ? Deal, on signe. Tout le monde tape dans la main. On ira tous au Bernabeu, je vous invite ». a confié Kylian Mbappé à beIN SPORTS, qui s’est laissé entraîner par la magie de Noël.