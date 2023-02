Insulté, un joueur de Deschamps réplique

Arthur Montagne

Dimanche soir, alors que le FC Barcelone recevait le Séville FC, Jules Koundé retrouvait donc son ancien club. Ce n'est pas pour autant que l'international français s'est fait discret au moment de célébrer les buts catalans. Sur les réseaux sociaux, cela n'a pas du tout plu aux fans sévillans, ce qui a poussé Jules Koundé à s'excuser.

Les récents résultats du Real Madrid donnent des ailes au FC Barcelone qui ne se sont pas privés de l'opportunité de creuser l'écart en tête de la Liga dimanche soir en dominant largement le Séville FC grâce à des buts de Jordi Alba, Gavi et Raphinha. Ce match était également l'occasion pour Jules Koundé de retrouver son ancien club.

Koundé célèbre contre Séville, ça ne passe pas

Mais cela ne s'est pas exactement passé comme prévu. En effet, alors qu'il n'a pas hésité à célébrer les buts du Barça avec ses coéquipiers, l'international français a défrayé la chronique auprès des supporters du Séville FC, vexés que leur ancien joueur n'est pas plus de retenu. Par conséquent, Jules Koundé a présenté ses excuses.

Siempre fue agradecido por la oportunidad de vestir la camiseta rojiblanca y por el cariño que recibió durante mi tiempo allí.Por eso quería pedir disculpas por la celebración del gol que, dentro de un momento de euforia, fue exagerada por mi parte. Os deseo lo mejor, siempre. — Jules Kounde (@jkeey4) February 6, 2023

Koundé présente ses excuses