Barcelone : Nouvelles rassurantes pour Sergio Agüero !

Publié le 31 octobre 2021 à 15h08 par La rédaction mis à jour le 31 octobre 2021 à 15h12

Alors qu’il s’est écroulé en plein match ce samedi soir avec le FC Barcelone contre Alavés, Sergio Agüero irait bien selon les derniers échos parus dans la presse.