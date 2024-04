Zidane : Il annonce du lourd avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps est encore lié à la FFF jusqu'au Mondial 2026, mais son successeur est déjà tout trouvé. Ancien coach du Real Madrid, Zinédine Zidane attend patiemment que la place se libère. Selon Guy Lacombe, qui l'a formé au rôle d'entraîneur, le champion du monde 1998 n'aura aucun mal à s'acclimater à ce poste de sélectionneur des Bleus.

Guy Lacombe connait bien Zinédine Zidane. Ancien coach de celui qui s'appelait encore Yazid à Cannes, il a été aussi son formateur au métier de coach. Lors d'un entretien exclusif accordé au 10Sport.com , l'ancien entraîneur du PSG s'est prononcé longuement sur la progression de Zidane, qui a gravi les échelons au Real Madrid, jusqu'à remporter trois Ligue des champions.

« On ne peut pas dire qu’il allait avoir un succès tracé»

« Non, on ne peut pas dire qu’il allait avoir un succès tracé. Il faut être au bon moment au bon endroit. Il connaissait le Real Madrid comme sa poche. Mais par contre, le bon moment, on ne le sait pas. Il a su parler aux joueurs, il a su remettre son équipe sur les rails. Il a pris des hommes autour de lui, notamment David Bettoni, qui lui a beaucoup apporté. Mais on avait de bonnes sensations avec lui, ça c'est sûr » a déclaré Guy Lacombe.

« Lorsque vous avez des joueurs comme Kylian Mbappé... »