Il déballe tout sur son clash avec Zidane !

Lors de la finale de la Coupe du monde 2006 entre l’équipe de France et l’Italie, le dernier match de sa carrière, Zinédine Zidane avait été expulsé pour avoir asséné un coup de boule à Marco Materazzi. Un épisode sur lequel est revenu l’Italien, lui qui estime que cela a entaché sa carrière.

Les supporters de l’équipe de France s’en rappellent encore. Le 9 juillet 2006, Zinédine Zidane disputait le dernier match de sa carrière, à l’occasion de la finale de la Coupe du monde entre les Bleus et l’Italie. Auteur de l’ouverture du score sur une magnifique panenka, le Ballon d’Or 1998 laissait ses coéquipiers en infériorité numérique en prolongation, expulsé pour avoir asséné un coup de boule à Marco Materazzi.

« Cela ne rend pas justice à ce qu’a été ma carrière »

Dans un entretien accordé au Times , l’ancien international italien est revenu sur ce coup de sang de Zinédine Zidane. « Je n’aime pas ça. Cela ne rend pas justice à ce qu’a été ma carrière. Cet épisode n’aurait jamais dû se produire », a-t-il déclaré.

« Je n’ai jamais revu Zinédine »