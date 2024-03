Euro 2024 : L'équipe de France reçoit déjà un coup de pression

Hugo Chirossel

Mardi soir, l’équipe de France a conclu son dernier rassemblement avant le début de l’Euro 2024 par une victoire face au Chili. Une compétition qui démarrera le 17 juin prochain pour les Bleus avec la rencontre face à l’Autriche. L’international autrichien Muhammed Cham en est persuadé : son équipe peut créer la surprise.

Sacrée championne du monde en 2018 puis finaliste en 2022, l’équipe de France est logiquement considérée comme un des favoris de l’Euro 2024. L’édition de 2021 ne s’était pas très bien passée pour les Bleus , éliminés en huitièmes de finale par la Suisse. En phase de groupes, l’équipe de France sera opposée aux Pays-Bas et à la Pologne, mais démarrera sa compétition le 17 juin face à l’Autriche.

« On peut créer la surprise et surprendre n'importe qui »

A quelques mois de ce grand rendez-vous, Muhammed Cham s’est confié dans un entretien accordé à RMC Sport . L’international autrichien de Clermont est persuadé que son pays peut contrarier l’équipe de France : « Bien sûr ! On peut. On est une bonne équipe, on peut créer la surprise et surprendre n'importe qui. On l'a montré lors du match contre l'Allemagne (victoire 2-0, le 21/11/2023). Beaucoup de personnes pensaient qu'on allait perdre et on a fait un bon match. On peut causer des problèmes ! »

« Si on est meilleurs, on peut gagner »