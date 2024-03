Thierry Henry dévoile son grand projet pour Paris !

Thomas Bourseau

Thierry Henry va diriger l’équipe olympique française masculine de football aux JO de Paris 2024 cet été. Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs a même pu se tester face aux jeunes de la Team USA lundi soir (2-2) que les Bleuets rencontreront aux Jeux Olympiques. Et en conférence de presse, Henry a déclaré déjà savoir quels postes renforcer en marge de la compétition.

Pendant cette trêve internationale de mars, Thierry Henry a pu travailler un peu plus avec ses Bleuets dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été (26 juillet - 11 août). Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs et de la délégation tricolore olympique a été tenu en échec à la Team USA (2-2), qu’il affrontera en poules lors des JO.

«Je reste sur ce que j'ai dit : je sais les postes»

Dans les derniers instants de la rencontre, l’équipe de France Espoirs s’est faite rejoindre au score par les jeunes américains. En conférence de presse d’après-match, Thierry Henry n’a pas manqué de faire savoir qu’il avait ciblé les besoins en marge des Jeux Olympiques. « Il y a des choses qu'on a ciblé, notamment de voir comment ils allaient terminer le match. On savait très bien qu'on ne pouvait pas faire de changements tardifs pour pallier certaines choses, ça c'était un exercice. Pour le reste, tu regardes, il y a des choses assez claires au niveau du jeu. Je reste sur ce que j'ai dit : je sais les postes ».

Équipe de France : Mbappé surclasse Deschamps et Henry ! https://t.co/P0eiOffJlk pic.twitter.com/5qX8CTOnXv — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

«Pour gagner une compétition, il faut savoir jouer dans le rouge»