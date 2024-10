Mbappé : Dembélé impliqué dans une «énorme surprise» ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entre la retraite internationale d'Antoine Griezmann et la blessure de Kylian Mbappé, Didier Deschamps se retrouve sans ses deux capitaines pour affronter Israël et la Belgique. Le sélectionneur des Bleus va donc devoir choisir un nouveau joueur pour porter le brassard. Dans cette optique, plusieurs noms circulent, dont celui d'Ousmane Dembélé, seul joueur de la liste à plus de 50 sélections en Bleus. Mais ce serait une énorme surprise.

Afin d'affronter Israël et la Belgique, Didier Deschamps sera privé de plusieurs cadres, à commencer par Antoine Griezmann, qui a annoncé sa retraite internationale à la surprise générale, mais également de Kylian Mbappé. « Il a un problème pas grave mais il a besoin de soins pour bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques », expliquait le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. Ce dernier va d'ailleurs devoir innover pour trouver son nouveau capitaine. Et pour cause, rares sont les joueurs expérimentés présents dans la liste de Didier Deschamps pour ce rassemblement, ce qui rend ce choix délicat.

Succession de Mbappé, le casse-tête de Deschamps

En effet, aucun joueur ne se dégage naturellement, sachant que l'équipe de France a vu filer la plupart de ses cadres ces derniers mois. Hugo Lloris, Raphaël Varane, Olivier Giroud et donc Antoine Griezmann ont tous pris le retraite internationale ce qui a largement fait baisser l'expérience du vestiaire. N'Golo Kanté avait récupéré le brassard contre la Belgique en septembre. Mais l'ancien milieu de terrain de Chelsea est également absent à cause du blessure. Le candidat le plus naturel semble être Mike Maignan, mais une surprise n'est pas exclure.

Dembélé, l'énorme surprise ?

Ainsi, si l'expérience est un critère, Ousmane Dembélé prétend au capitanat lors de ce rassemblement. Le numéro 10 du PSG est le seul joueur qui compte plus de 50 sélections dans la liste dévoilée par Didier Deschamps jeudi. Néanmoins, L'EQUIPE précise que ce serait une énorme surprise si le sélectionneur des Bleus optait pour l'ancien ailier du FC Barcelone, qui ne possède pas le profil d'un leader de vestiaire.