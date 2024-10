Mbappé - Griezmann : L’erreur de Deschamps révélée au grand jour ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Didier Deschamps avait décidé de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé et non à Antoine Griezmann, pourtant un cadre de l'équipe de France depuis plusieurs années. Une erreur selon Fabien Bonnel, porte-parole des Irrésistibles Français, alors que l’attaquant du Real Madrid n’a pas été convoqué pour le prochain rassemblement des Bleus.

Critiqué pour son attitude lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé se fait aujourd’hui remarquer par son absence. De retour de sa blessure à l’ischio-jambier gauche, le capitaine des Bleus a participé aux deux derniers matchs du Real Madrid, mais n’a pas été appelé par Didier Deschamps en sélection.

« En tant que capitaine, il doit être une référence vis-à-vis du public, et il ne l'est pas »

« Ça n'avait pas été bien perçu, nos adhérents en ont parlé. En tant que capitaine, il doit être une référence vis-à-vis du public, et il ne l'est pas », a confié Fabien Bonnel auprès de L'Équipe, à propos des déclarations de Kylian Mbappé sur l’accueil du Parc des Princes contre l’Italie (1-3). Le porte-parole des Irrésistibles Français, principal groupe de supporters des Bleus, estime que l’équipe de France a perdu son vrai capitaine en la personne d’Antoine Griezmann, désormais retraité international.

« Le vrai capitaine est parti, celui qui était adoubé par les supporters, Antoine Griezmann »

« Ce qui ressort de cette semaine, pour nous, c'est que le vrai capitaine est parti, celui qui était adoubé par les supporters, Antoine Griezmann. On se demandait si le choix du capitaine avait été le bon, et avec cet épisode, je ne sais pas. Il y a une erreur quelque part, alors qu'on vient de perdre un modèle d'exemplarité. Est-ce un problème de communication ? Ce n'est pas normal en tant que capitaine. Soit le Real lui demande de se taire, soit la France, mais on sait que quand il a envie de parler, il parle. Il doit assumer son capitanat. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'on a le sentiment d'être pris pour des cons, et je ne sais pas par qui. Mais c'est une semaine à oublier et ce sera dur, car elle va laisser des traces », a ajouté Fabien Bonnel.