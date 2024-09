Mbappé boycotté ? Une star balance

Axel Cornic

Pas vraiment au mieux depuis son arrivée au Real Madrid et en litige avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé rencontre également des problèmes avec l’équipe de France. Plusieurs sources parlent même de tensions autour du capitaine tricolore, qui était d’ailleurs remplaçant lors de la récente victoire sur la Belgique (2-0).

Il rêvait sans aucun doute d’un meilleur début de saison. Après un été très chargé avec l’Euro et son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé semble loin de son meilleur niveau. Pour ne rien arranger des problèmes extra sportifs viennent également inquiéter l’ancienne star de la Ligue 1, avec notamment son litige avec le PSG pour réclamer des impayés d’un total de 55M€.

« Le torchon brûle avec ses coéquipiers en équipe de France, plus personne ne veut jouer avec lui »

La trêve internationale ne l’a pas aidé à se relancer, puisqu’il a été avec Didier Deschamps l’une des cibles des critiques qui ont fusé ces derniers jours. Mais le mal semble être plus profond. « Le torchon brûle avec ses coéquipiers en équipe de France, plus personne ne veut jouer avec lui. Ils n’en peuvent plus de Kylian Mbappé » a expliqué ce mercredi Cyril Hanouna, dans son émission On marche sur la tête sur Europe 1.

« Son entourage commence à vraiment influencer son caractère »

« Ils disent tous qu’ils jouent beaucoup mieux sans lui, d’ailleurs ils ont fait un bien meilleur match contre la Belgique, alors qu’il n’était pas dans l’équipe » a assuré l’animateur réputé pour être très proche du PSG, au sujet de Kylian Mbappé. « Il n’a pas fait un seul bon match pendant l’Euro et aujourd’hui, tous ses coéquipiers ont du mal avec lui. Ils l’aiment bien au fond, mais tout le monde dit que son entourage commence à vraiment influencer son caractère, ils trouvent qu’il a énormément changé ».