Equipe de France : Benzema au Qatar pour la finale, le Real Madrid valide

Ce mercredi, l'équipe de France affronte le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde. L'objectif ? Décrocher le dernier ticket pour la finale et rejoindre ainsi l'Argentine. Une rencontre qui aura lieu dimanche à 16h et lors de laquelle on pourrait bien voir Karim Benzema dans les tribunes pour supporter les Bleus.

Championne du monde en titre, l'équipe de France espère réaliser le doublé et conserver sa couronne. Pour cela, il faudra se débarrasser du Maroc, ce mercredi en demi-finale, avant de faire tomber l'Argentine de Lionel Messi en finale. France-Argentine, cela serait une finale exceptionnelle pour cette Coupe du monde que Karim Benzema n'a malheureusement pas pu disputer. Il n'empêche que KB9 pourrait bien être au rendez-vous.

Il peut aller au Qatar pour la finale !

Arrivé diminué physiquement pour le rassemblement des Bleus pour la Coupe du monde, Karim Benzema a fini par se blesser à la cuisse. Le buteur de l'équipe de France a alors dû déclarer forfait, quittant ainsi le Qatar pour se soigner. Mais voilà que KB9 pourrait bien être là pour la finale en cas de qualification de la bande à Didier Deschamps. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , le Real Madrid aurait donné son feu vert à Benzema pour qu'il se rende au Qatar supporter la France si finale il y a.

Benzema champion du monde ?

Pour rappel, Karim Benzema fait toujours officiellement partie du groupe de l'équipe de France. Ainsi, si les Bleus venaient à l'emporter, le Madrilène sera considéré comme un champion du monde même s'il n'a pas disputer le moindre match au Qatar. Ayant donc l'accord du Real Madrid, Benzema devra ensuite prendre sa décision. Ira-t-il alors supporter les Bleus en cas de finale face à l'Argentine ?