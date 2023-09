Deschamps fait une annonce forte, c'est déjà validé

Axel Cornic

La parenthèse internationale va bientôt se rouvrir et Didider Deschamps a donc livré sa liste de joueurs convoqués pour affronter l'Irlande et l’Allemagne le 7 et 12 septembre prochains. Parmi les absents on trouve notamment Paul Pogba, qui a affronté des gros problèmes physiques au cours des dernières saisons et qui a notamment raté la dernière Coupe du monde.

Il était l’un des grands hommes de 2018, mais depuis les galères se sont enchainées pour Paul Pogba, sur les terrains comme en dehors. Entre graves problèmes au genou et histoires de famille compliquées, le milieu de terrain français n’a pas beaucoup fait parler de lui pour son talent footballistique et il a finalement disparu du giron de l’équipe de France.

Il ne figurait toujours pas dans la dernière liste de Didier Deschamps, qui s’en est d’ailleurs expliqué en conférence de presse. « Son retour sur les terrains, c'est le début d'une route qui est encore forcément longue. Il faut avoir de la patience » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France, au sujet du retour de Pogba avec son club de la Juventus en ce début de saison. « Je crois en lui et à sa capacité de retrouver le meilleur niveau. S'il retrouve son meilleur niveau, il sera de nouveau un candidat important pour l'équipe de France ».

