Tensions avec Deschamps ? Le clan Zidane a tout déballé

Le poste de sélectionneur de l’équipe de France, très convoité, a-t-il provoqué des tensions entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane ? Selon Rolland Courbis, cela a crée assurément un malaise entre les deux anciens coéquipiers. Mais contacté par nos soins, un proche de Zidane assure qu’il n’existe aucun problème avec le champion du monde 2018.

Après le dernier Mondial au Qatar, la Fédération française de football avait un choix à faire : continuer avec Didier Deschamps ou l’écarter ? Alors président de l’institution, Noël Le Graët n’avait pas hésité un instant et avait très vite renouvelé sa confiance à Deschamps. Le technicien a prolongé son contrat de quatre ans, soit jusqu’au Mondial 2026. Une décision, qui a pu irriter Zinédine Zidane, désireux de s’installer à la place de son ancien coéquipier depuis plusieurs années. « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi » avait lâché Zizou en juin 2022.

Une rivalité entre Zidane et Deschamps ?

Cette rivalité saine en apparence pourrait affecter la relation entre les deux hommes. C’est en tout cas l’avis de Rolland Courbis, qui s’était confié au 10Sport.com. « Dans tous les cas, on sait très bien que derrière il y a Zizou. On sait très bien que la relation entre Zidane et Deschamps est moyenne car il y a une espèce de rivalité » avait lâché l’ancien entraîneur de l’OM.

« Non, ils ne sont pas fâchés, c’est faux »