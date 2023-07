EXCLU - France 98 : Zidane - Deschamps, dans les coulisses de la «réconciliation»

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A l’initiative de Zinedine Zidane, une grande partie de l’équipe de France 1998 s’est réunie ce 12 juillet 2023 pour fêter les 25 ans du premier sacre de champion du monde. L’occasion pour Zizou de croiser, publiquement, le chemin d’un certain Didier Deschamps. Le 10 Sport était présent et vous livre quelques détails de leurs retrouvailles…

Après avoir mouillé le maillot en juin dernier lors du Salon du Foot organisé dans son « Z5 » d’Aix-en-Provence, Zidane a remis le couvert ce mercredi 12 juillet 2023. Une date anniversaire incontournable pour tous les amoureux du foot et de l’équipe de France. Il y a 25 ans, la France devenait championne du monde pour la première fois. Et Zizou a rassemblé une grande partie du groupe tricolore dans son antre marseillaise. Le 10 Sport était présent et a notamment pu assister à des retrouvailles très attendues entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps.

«Ils ne sont pas fâchés, ils ont chacun de l’ambition…»

Ces derniers mois, Zinedine Zidane et Didier Deschamps ont très souvent été mis en « opposition ». Libre depuis son départ du Real Madrid, Zizou rêvait d’un destin en Bleu et de prendre en main l’équipe de France après le Mondial Qatari. Après avoir évoqué plusieurs fois, publiquement, son désir tricolore, Zidane a indirectement mis la pression sur le sélectionneur en poste, Didier Deschamps. Et plusieurs médias ont ainsi révélé que ce n’était pas l’amour fou entre les deux hommes… Information démentie par plusieurs proches des deux clans : « Non, ils ne sont pas fâchés, c’est faux , nous explique un intime de Zinedine Zidane. Ils ont simplement deux carrières et chacun de l’ambition, c’est tout. Et ils se retrouvent parfois en concurrence. Notamment sur l’équipe de France. Mais ils ne sont pas fâchés. Il suffit de les regarder, on n’a pas affaire à deux personnes brouillées. Pas du tout même ».

Zidane l’idole, Deschamps le capitaine

S’ils ne sont pas en froid, Zinedine Zidane et Didier Deschamps ont toujours vu leur relation animée d’une « rivalité silencieuse ». Elle date de 1998, époque durant laquelle Zidane est devenu le héros de tout un pays sans avoir réalisé une grande Coupe du Monde. Plusieurs cadres de l’équipe de France ont souvent déploré de voir la lumière sur le héros d’une finale plutôt que sur le collectif, principal acteur de cette victoire. Avec, notamment, un Didier Deschamps exemplaire dans son rôle de leader et capitaine, qui n’a jamais eu les lauriers mérités. S’il ne parlera jamais de jalousie, Didier Deschamps pourra difficilement cacher son incompréhension face à un tel traitement médiatique et populaire auprès de Zizou depuis 25 ans.

Zidane et Deschamps s’isolent sur une terrasse

Au final, Zidane le candidat a vu Deschamps le sélectionneur confirmé dans ses fonctions. Le train de l’équipe de France devra attendre pour Zizou, qui aspire davantage à un rôle de sélectionneur, prioritairement des Bleus, plutôt que de remonter dans le wagon d’un club. Ce mercredi, dans son complexe du Z5, Zinedine Zidane a ainsi pu retrouver Didier Deschamps en public. Face aux caméras et autres smartphones présents en nombre, les deux hommes ont bien évidemment affiché des sourires et de la complicité, comme avec les autres membres de 1998. Plus tard, dans la soirée, après quelques échanges de groupe entourés par Christophe Dugarry, Sabri Lamouchi, Fabien Barthez ou encore Bixente Lizarazu, Zizou et Dédé se sont isolés sur l’une des terrasses. Pendant une grosse demi-heure, ils sont restés tous les deux et ont longuement échangé. Après quelques sourires et autres accolades pour lancer l’échange et briser la glace de ce début d’intimité, les deux champions du monde ont conversé. Didier Deschamps a notamment pris la parole au début, plusieurs minutes, sous l’écoute attentive de son hôte. Quelques gestes amicaux pour accompagner certaines paroles, sûrement pour revenir sur les polémiques des derniers mois… Quelques visages fermés, aussi, montrant le sérieux de certains propos. A la sortie de leur longue conversation, que personne n’a osé interrompre, les deux hommes ont passé encore quelques minutes à s’offrir quelques gestes d’affection pour retrouver leurs anciens coéquipiers, amis et familles. Le signe d’un duo qui ne semble, effectivement, pas fâché. Et si un petit froid s’est installé ces derniers temps entre les deux entraîneurs en puissance, il semble avoir disparu sous l’amicale chaleur de cette soirée au Z5.