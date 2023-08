France 98 : L'échange insolite qui va faire sourire Deschamps et Zidane

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La première journée de Ligue 1 a offert un affrontement entre deux champions du monde. En effet, Patrick Vieira, qui a été nommé sur le banc de Strasbourg cet été, affrontait l'OL de Laurent Blanc. Un match remporté par les Alsaciens (2-1) et qui a vu les deux anciens Bleus échanger devant les caméras de Prime Vidéo. Une petite discours qui n'a pas du échapper à Didier Deschamps et Zinedine Zidane.

25 ans après le premier titre mondial de l'équipe de France, plusieurs membres de l'effectif champion du monde se sont reconvertis en tant qu'entraîneur. Les plus connus sont évidemment Zinedine Zidane et Didier Deschamps, mais ils ne sont pas les seuls. D'ailleurs, cette saison, deux se retrouvent en Ligue 1. En effet, Patrick Vieira a été nommé entraîneur de Strasbourg cet été et rejoint donc Laurent Blanc, présent sur le banc de l'OL depuis quasiment un an. Ironie du sort, la première journée les opposait dimanche soir. Et après le match, remporté par les Alsaciens (2-1), les deux anciens internationaux français ont eu un échange qui n'est pas passé inaperçu.

😍 L’accolade entre les deux entraîneurs et champions 98 Laurent Blanc et Patrick Vieira ! #RCSAOL pic.twitter.com/Lyrrtnb3Ji — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 13, 2023

Blanc lance une invitation à Vieira et Henry

En effet, avant de passer en interview aux micros de Prime Vidéo , Laurent Blanc interpelle Patrick Vieira. « Arrête un peu », lance-t-il à son ancien coéquipier avec un grand sourire. Le coach de l'OL en profite également pour lui lancer une invitation aux dîners organisés entre les champions du monde 1998. « Maintenant, que tu es en France », lui lance Laurent Blanc, ne laissant pas l'opportunité à Patrick Vieira de se défiler. « Je viens toujours », répond l'entraîneur de Strasbourg, rapidement repris par l'ancien défenseur central qui cite également Thierry Henry : « Tu ne viens jamais, avec 'Titi' (Thierry Henry, ndlr), vous ne venez jamais ». Et l'insistance de Laurent Blanc semble payer. « Je vais lui dire et je lui dis que je viens », ajoute Vieira avant que Blanc n'enfonce le clou : « Venez, on se régale ». « OK, promis je viens, je vais le faire », conclut l’entraîneur strasbourgeois.

France 98 enfin réuni ?

Un échange qui doit plaire à Zinedine Zidane qui avait lancé les invitations pour réunir les champions du monde 1998 lors de l'ouverture de son complexe de Five à Aix-en-Provence. Comme révélé par le10sport.com, le légendaire numéro 10 des Bleus en avait profité pour se réconcilier avec Didier Deschamps qui répond également présent lorsque les joueurs de France 98 se réunissent. Et la prochaine fois, ils seront surement accompagnés par Patrick Vieira et Thierry Henry.