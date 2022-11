Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation du Sénégal

Publié le 4 novembre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Quinzième épisode de cette série avec le Sénégal, membre du groupe A où figurent le Qatar, les Pays-Bas et l'Equateur. Voici ce qu'il faut savoir sur la sélection sénégalaise.

Au Qatar, le Sénégal participera à sa 3ème Coupe du monde. Les Sénégalais pourront compter sur une génération de folie et pleine de confiance après avoir remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations.

Présentation de la sélection

La sélection sénégalaise arrive au Qatar en tant que 18ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis 2015 et le départ d'Alain Giresse, le Sénégalais Aliou Cissé. Finaliste de la CAN en tant que joueur, il a mené sa sélection à son premier titre continental en début d'année (victoire aux Tab contre l'Egypte) après avoir échoué en quarts en 2017 et en finale en 2019. Grâce à cela, il a été élu entraineur africain de l'année. En 39 matchs officiels, il compte 26 victoires, 8 nuls et 5 défaites. Cissé a fait du Sénégal la meilleure nation africaine et elle peut jouer un gros coup au Mondial car elle possède une génération dorée. Il a façonné son équipe autour de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye et plus récemment Edouard Mendy.

Le parcours sénégalais en qualifications

Le Sénégal a écrasé le groupe H des éliminatoires de la zone Afrique. Les hommes d'Aliou Cissé ont remporté 5 de leurs 6 matchs, et n'ont concédé le nul qu'à une seule reprise, face au Togo. Avec 15 buts inscrits et 16 points dans la besace, ils se sont facilement qualifiés pour les barrages en prenant le meilleur sur le Togo, le Congo et la Namibie. Au troisième tour, le Sénégal était confronté à l'Égypte qu'il avait battu un mois et demi plus tôt en finale de la CAN. Après une défaite 1-0 au match aller, les Sénégalais ont refait le même coup qu'à la CAN et emenant l'Egypte de Mohamed Salah aux tirs aux buts. L'issue leur a été de nouveau favorable et ils ont validé leur billet pour le Qatar.

Le programme du Sénégal au Mondial

Le Sénégal sera dans le groupe A du pays hôte qatari, avec les Pays-Bas et l'Equateur.



21 novembre : Sénégal - Pays-Bas

25 novembre : Qatar - Sénégal

29 novembre : Equateur - Sénégal

Le joueur à suivre

Très logiquement, Sadio Mané sera le joueur à suivre dans cette sélection sénégalaise. Le dauphin de Karim Benzema au Ballon d'Or fait parti des meilleurs joueurs du monde et ce sera l'une des superstars au Qatar. Tout juste arrivé au Bayern Munich, l'attaquant est le patron de sa sélection. En équipe nationale, il est le meilleur buteur de l'histoire avec 33 réalisations en 92 sélections.

