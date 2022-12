Coupe du monde 2022 : Neymar, Messi… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

Alors que les huitièmes de finale sont déjà lancés, la Coupe du monde 2022 bat son plein au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

Argentine : La terrible sortie de Lionel Messi avant les Pays-Bas

Ce samedi, en s'imposant face à l'Australie (2-1), l'Argentine a validé son ticket pour les quarts de finale. Au tour suivant, l'Albiceleste affrontera les Pays-Bas. Une rencontre évoquée par Lionel Messi. En conférence de presse, le numéro 10 de l'Argentine a confié : « Nous allons avoir un match très difficile, je pense que ça va être très difficile. Ils vont vouloir nous retirer le ballon. À ce stade, la Coupe du monde devient encore plus difficile ».



Belgique : Le vestiaire craque à cause d'Eden Hazard

Pour la Belgique, cette Coupe du monde a été un véritable fiasco. Il faut dire qu'en interne, le vestiaire des Diables Rouges n'était pas vraiment serein et le cas d'Eden Hazard aurait cristallisé de nombreuses tensions. Selon les informations de The Athletic , le niveau du joueur du Real Madrid était loin de faire l'unanimité en interne, certains reprochant même à Roberto Martinez de ne pas l'avoir mis sur le banc de touche. Au sein de la Belgique, on estimerait que que Leandro Trossard ou Jeremy Doku auraient dû jouer à la place d'Eden Hazard.



Le Brésil lâche une annonce pour Neymar

Alors que le Brésil va disputer un huitième de finale de la Coupe du monde face à la Corée du Sud, les questions concernent bien évidemment la présence ou non de Neymar pour cette rencontre. Touché à la cheville lors du premier match, le numéro 10 de la Seleçao est très attendu. Et Neymar pourrait être au rendez-vous. En effet, ce dimanche, en conférence de presse, Tite a assuré : « Si Neymar va jouer contre la Corée du Sud ? Oui ».



Portugal : Cristiano Ronaldo reçoit une terrible nouvelle

Si le Portugal est qualifié pour les huitièmes de finale, les performances de Cristiano Ronaldo sont loin de faire l'unanimité. Alors que CR7 a marqué lors du premier match contre le Ghana, son niveau a fait l'objet d'un sondage terrible. Ainsi, après une enquête de A Bola , 70% des Portugais interrogés souhaiteraient que Cristiano Ronaldo soit remplaçant pour la rencontre à venir face à la Suisse.



France : L'énorme joie de Giroud après avoir battu le record d'Henry