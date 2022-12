Coupe du monde 2022 : Le Sénégal annonce la couleur pour le choc contre l’Angleterre

Thibault Morlain

Ce dimanche soir, le Sénégal affronte l’Angleterre en huitième de finale de la Coupe du monde. Une rencontre qui s’annonce très serrée entre les deux nations. Les Lions de la Teranga pourront d’ailleurs sur Kalidou Koulibaly en défense centrale. Le capitaine du Sénégal s’est d’ailleurs prononcé sur cette rencontre face aux Three Lions.

Dans le groupe des Pays-Bas, de l’Equateur et du Qatar à la Coupe du monde, le Sénégal a réussi à terminer deuxième, validant ainsi son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Ce dimanche, c’est donc face à l’Angleterre que les coéquipiers de Kalidou Koulibaly joueront. Et pour L’Equipe , le joueur de Chelsea a annoncé la couleur.

« Il ne faut pas se fixer de limites »

« On veut jouer l'Angleterre pour passer le tour. Collectivement, on est une bonne équipe, même si individuellement, ils seront favoris. Mais le Sénégal n'est jamais plus fort que dos au mur. (…) Notre objectif ? Il ne faut pas se fixer de limites. Il y a un moyen de faire quelque chose de bien. Et si on peut gagner cette Coupe, on avancera sans se montrer timides. Mais il y a des étapes. Et la première, c'est l’Angleterre », a d’abord expliqué Koulibaly.

« Je suis avec mon pays et je ne fais de cadeaux à personne »