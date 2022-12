Coupe du Monde 2022 : Neymar forfait ? Le Brésil annonce le verdict final

Amadou Diawara

Victime d'une entorse de la cheville, Neymar était incertain pour le choc des huitièmes de finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et la Corée du Sud. Mais heureusement pour la Seleção, la star du PSG a participé sans encombre à la dernière séance d'entrainement collective de Tite. D'ailleurs, le sélectionneur brésilien a annoncé que Neymar sera présent ce lundi soir.

Lors du premier match du Brésil face à la Serbie, Neymar s'est blessé à la cheville à la suite d'un tacle musclé de Nikola Milenković. Forfait pour les deux dernières rencontres de la Seleção , la star du PSG s'est lancée dans une course contre la montre pour disputer le huitième de finale de la Coupe du Monde face à la Corée du Sud ce lundi.

Foco total nas oitavas de final! Começamos a nossa preparação para o jogo contra a Coreia do SulSegunda-feira contamos com a nossa torcida para dar mais um passo pela sexta ⭐️📸 Leandro Lopes e Lesley Ribeiro/CBF TV pic.twitter.com/cECWecJss6 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 3, 2022

Neymar a repris l'entrainement collectif avec le Brésil

Ce samedi soir, le Brésil a apporté des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Neymar, qui a repris l'entrainement collectif avec ses coéquipiers. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter , la CBF (fédération brésilienne de football) a montré que Neymar avait pu reprendre l'entrainement avec le groupe de Tite. Et on peut voir que le numéro 10 de la Seleção n'éprouve plus aucune gène.

Tite annonce que Neymar sera présent en 1/8ème