Coupe du monde 2022 : Hernandez, Giroud, Messi… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd'hui

La rédaction

Ça y est, la Coupe du monde 2022 a débuté au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

Pour Lucas Hernandez, le Mondial est terminé

Membre indéboulonnable du onze de départ de Didier Deschamps sacré en Russie en 2018, Lucas Hernandez semblait bien parti pour être également incontournable au Qatar. Mais après seulement neuf minutes de jeu, le champion du monde 2018 s’est écroulé à la suite d’un faux mouvement et est immédiatement sorti lors de la victoire de l’Equipe de France face à l’Australie. Après le succès des Bleus (4-1), Didier Deschamps ne laissait planer aucun doute sur la gravité de la blessure du défenseur au micro de TF1 . « Lucas Hernandez ? Il doit faire des examens, mais ça me semble assez grave. C’est le gros point noir de ce soir » . Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Equipe de France a communiqué en dévoilant une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Équipe de France : Giroud dans l'histoire, ses buts historiques avec les Bleus https://t.co/vqdO7K3Jqc pic.twitter.com/gJlyaJGUtA — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Olivier Giroud à un but d’entrer dans l’histoire de l’Equipe de France

International depuis 2011, Olivier Giroud est à une réalisation d’écrire sa légende dans le footbal français. Champion du monde en 2018, compétition durant laquelle il n’a pas inscrit un but, Giroud a planté un doublé mardi soir lors du match d’ouverture de la Coupe du monde des Bleus au Qatar (4-1). De quoi lui permettre de faire monter son compteur de réalisations à 50 puis 51 et d’égaler un certain Thierry Henry détenteur du fameux record depuis plus d’une décennie avec 123 sélections. Dès sa 116ème sélection samedi face au Danemark, Olivier Giroud pourrait devenir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, historique.

Lionel Messi est diminué physiquement… mais va continuer à jouer avec l’Argentine

Buteur lors de la défaite inaugurale de l’Argentine pour cette Coupe du monde au Qatar face à l’Arabie saoudite (2-1), Lionel Messi ne serait pas à 100 % de ses capacités physiques. A en croire les informations divulguées par le journaliste Pablo Gravellone, Messi devrait être titularisé contre le Mexique samedi pour le deuxième match de poule déjà couperet pour l’Albiceleste alors… qu’il aurait contracté un problème au muscle soléaire. Pas de quoi rassurer le PSG pour la seconde partie de saison.

Simple frayeur pour Harry Kane ?

Lors de la large victoire de l’Angleterre face à l’Iran lundi (6-2), Harry Kane s’était distingué en délivrant deux passes décisives. Remplacé à la 75ème minute, le capitaine des Three Lions serait touché à la cheville droite et aurait passé une série d’IRM ces dernières heures. De quoi jeter un froid sur sa présence pour le choc face aux Etats-Unis vendredi soir ? Selon le gardien de la sélection anglaise Jordan Pickford, il ne faudrait pas encore tirer la sonnette d’alarme. « Je pense que Harry va bien, probablement juste un peu endolori. Je suis sûr qu'il va bien. Il était sur la pelouse avec nous aujourd'hui, ce qui est bien. C'est notre capitaine ».

Après l’interdiction du port du brassard inclusif, l’Allemagne proteste aux yeux du Monde

Comme les Pays-Bas, l’Angleterre et le Danemark, l’Allemagne s’était montrée en faveur du port du brassard inclusif. Cependant, la FIFA a campé sur ses positions. De quoi considérablement irriter la Mannschaft qui a fait le choix de démontrer sa protestation dès son match d’ouverture. Ce mercredi, lors de la traditionnelle photo de groupe, tous les joueurs de l’Allemagne ont couvert leurs bouches avec leurs mains pour démontrer que la liberté d’expression ne s’applique pas pour tous.

Fiasco pour l’Allemagne, le vestiaire s’explique